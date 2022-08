Ash, il nuovo film di Tessa Thompson e Joseph Gordon-Levitt

Serie TV

Tra i protagonisti di Westworld c'è anche l'attrice statunitense Tessa Thompson, che nella serie cult targata HBO è Charlotte Hale - ma è anche 'Halores' (finale della S02, quando Dolores si nasconde nel corpo di Charlotte per lasciare finalmente l'isola) e 'Fake Hale' (un'altra versione di Dolores vista nella S03) -, uno dei personaggi principali dello show. In attesa dei prossimi appuntamenti con gli episodi della terza stagione - in onda ogni lunedì alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV) - andiamo a scoprire com'è cambiata Tessa Thompson nel corso degli anni: scorri la gallery con le sue foto più belle.