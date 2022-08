Dopo essere diventato virale con un video in cui si denunciava il bullismo da lui subito, Quaden Bayles ha attirato l’attenzione del regista. Lo vedremo nel cast di “Three Thousand Years of Longing" e in “Furiosa”

Scorrendo i nomi nel cast degli ultimi due film di George Miller, il prossimo Three Thousand Years of Longing e l'atteso prequel Furiosa, si trovano tante star. Da Idris Elba e Tilda Swindon (interpreti principali del film già presentato a Cannes) ad Anya Taylor-Joy, protagonista assoluta del prossimo capitolo della saga di Mad Max. Tra gli attori che compaiono in entrambe le pellicole ce n'è però anche uno che ha appena iniziato la sua carriera: Quaden Bayles, un bambino australiano salito agli onori delle cronache per una brutta storia di bullismo. Ora si sta prendendo la sua rivincita grazie al cinema di George Miller.

Visto in passato nella saga di Matrix, l’attore Lachy Hulme ha una parte anche in Three Thousand Years of Longing di George Miller. Durante le riprese è stato proprio il regista, con il suo modo di coinvolgere tutti sul set, ad aver colpito di più Hulme. Mentre erano sul set di una scena corale, Miller si preoccupava infatti genuinamente anche delle ultime comparse chiedendogli se volessero qualcosa e ricordando in generale a ogni persona presente di divertirsi. Vedendo tutto questo, Lachy Hulme dice di aver capito “la genialità e la generosità di George Miller”. Queste due qualità del regista si sono dimostrate anche in un altro momento della realizzazione del film, quando il regista ha trovato la persona perfetta da inserire nel cast facendo soprattutto un bel gesto.

Quaden Bayles, da bullizzato a attore

Nel 2020, una madre australiana posta un video sui social: si vede suo figlio Quaden Bayles in lacrime e sconvolto. Il bambino, nove anni, è appena uscito da scuola. Anche quel giorno è stato bullizzato dai compagni che lo prendono in giro per la sua condizione. Quaden soffre infatti di acondroplasia, la più comune forma di nanismo, e in classe per questo viene preso in giro con continuità da una parte dei suoi coetanei.

L’appello del bambino, che tra le lacrime chiede una soluzione al problema del bullismo minacciando anche di uccidersi, commuove l’Australia. Tutte le più grandi star del Paese fanno arrivare il loro sostegno a Quaden e si schierano dalla sua parte, compreso Hugh Jackman. George Miller, il regista australiano della saga di Mad Max ma anche di prodotti per famiglie come il cartoon Happy Feet, pensa però che quanto fatto fino a quel momento non sia ancora abbastanza: decide quindi di fare un provino a Quaden. Il film cui sta pensando, Three Thousand Years of Longing, è d’altronde un mosaico di tante storie ambientate in diversi luoghi anche fantastici e una piccolo ruolo per il bambino si può trovare. Tutto va per il meglio e l’esordio di Quaden Bayles al cinema arriva, con una piccola parte nel film di un grande regista. George Miller resta addirittura colpito dalla sua performance, al punto da dichiarare al Sydney Morning Herald: “È stato un bene per noi e per lui. E ha fatto un così buon lavoro che ha avuto un piccolo ruolo anche in Furiosa”.

Quest’ultimo è un film molto atteso, essendo il prequel di Mad Max: Fury Road, uno dei film più amati della saga e forse uno dei migliori del decennio scorso. Di Furiosa si sa ancora poco. Quello che è certo è che Anya Taylor-Joy sarà la protagonista che dà il nome al film, interpretando una versione giovane del personaggio lanciato da Charlize Theron nella pellicola del 2015. Al suo fianco avrà altre star come Chris Hemsworth ma soprattutto un piccolo grande attore: Quaden Bayles, il bambino con una storia veramente da cinema.