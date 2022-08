Denise Dowse, morta l'attrice di Beverly Hills, 90210

L'attrice e regista americana si è spenta a causa di una forma virulenta di meningite, era in coma ricoverata in ospedale. A darne notizia, la sorella Tracey Dowse attraverso i social.

L'attrice e regista americana si è spenta all'età di 64 anni a causa di una meningite, a darne notizia, la sorella Tracey Dowse attraverso i social. Nel post su Instagram, l'annuncio e le parole commosse per la triste scomparsa. "Era la sorella più incredibile, attrice, mentore e regista illustre. Era la mia migliore amica e l'ultimo membro della mia famiglia".

Denise Yvonne Dowse, celebre nel ruolo di vicepreside Yvonne Teasley in "Beverly Hills, 90210", del giudice Rebecca Damsen in "The Guardian" e della terapista Rhonda Pine in "Insecure", era nata il 21 febbraio 1958 a Honolulu, e la lista degli show a cui ha preso parte è lunghissima.