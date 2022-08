Denise Yvonne Dowse, celebre nel ruolo di vicepreside Yvonne Teasley in "Beverly Hills, 90210", del giudice Rebecca Damsen in "The Guardian" e della terapista Rhonda Pine in "Insecure", si è spenta il 13 agosto a causa di una meningite, a renderlo noto sui social, sua sorella Tracey Dowse