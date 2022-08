Film stasera in TV da non perdere giovedì 11 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 11 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film azione da vedere stasera in tv

Kickboxer - La vendetta del guerriero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quando Tong Po uccide il fratello di Kurt Sloane in uno scontro in Thailandia, l'uomo si reca nel paese asiatico per apprendere l'arte della Muay Thai. Con Jean-Claude Van Damme.

The November Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

L'ex agente della CIA Peter Devereaux ritorna in servizio per provare a incriminare Federov, un politico corrotto responsabile di alcuni crimini commessi durante la guerra in Cecenia.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Patch Adams, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film tragicomico semi-biografico del 1998 con Robin Williams e Philip Seymour Hoffman. ll giovane Patch Adams, dopo un ricovero in un ospedale psichiatrico in cui ha notato il grande disinteresse nei confronti dei pazienti, decide di iscriversi a medicina e cambiare le cose.

Caterina va in città, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Di Paolo Virzì, con Sergio Castellitto e Margherita Buy. Caterina è una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare Montalto di Castro, dove è nata per trasferirsi con i genitori a Roma.

Vicky Cristina Barcelona, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Woody Allen dirige Javier Bardem, Scarlett Johansson e Penélope Cruz. Un pittore spagnolo conosce due turiste americane, Vicky e Cristina. La loro relazione manderà sulle furie l'ex fidanzata del pittore, Maria Elena.

Quando un padre, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dane Jensen è un cacciatore di teste di Chicago che lavora tutti i giorni fino a tardi per assicurare alla moglie e ai tre figli il tenore di vita che desiderano. Quando però il maggiore si ammala di leucemia linfoblastica acuta, Dane dovrà scegliere a chi e a cosa dare la priorità.

Film western da vedere stasera in tv

Gli spietati, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Pellicola del 1992 diretta e interpretata da Clint Eastwood, vincitrice del Premio Oscar al miglior film 1993. Un anziano pistolero, il suo ex partner e un giovane avventuriero si mettono sulle tracce di alcuni uomini.

Film thriller da vedere stasera in tv

Manhattan Night, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un giornalista newyorkese sprofonda in un vortice di pericoli mortali quando un'attraente sconosciuta lo seduce e lo convince ad indagare sull'omicidio del marito.

I programmi in chiaro



Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

La Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale.

Tim Summer Hits, ore 21:20 su Rai 2

Lo show musicale dell'estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

La Grande Storia, ore 21:20 su Rai 3

Paolo Mieli commenta gli ultimi 11 mesi di combattimento che dopo lo sbarco in Normandia saranno ancora necessari agli Alleati per sconfiggere Hitler e vincere la Seconda guerra mondiale in Europa.

Zona Bianca, ore 21:23 su Rete 4

Programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:14 su Canale 5

Commedia corale con Rocco Papaleo, Rocío Muñoz Morales, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Alessandro Tiberi e Stella Egitto.

FBI: Most Wanted, ore 21:18 su Italia 1

Una squadra speciale dell'FBI ha il compito di catturare i malviventi e terroristi più ricercati negli Stati Uniti, e che costituiscono una seria minaccia per la sicurezza nazionale.

In onda, ore 20:35 su La7

Approfondimento politico condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.

Maldamore, ore 21:30 su TV8

Commedia. Una coincidenza banale, una distrazione che può capitare a chiunque, genera conseguenze che sconvolgono la vita di un'intera famiglia.

40 carati, ore 21:35 su Nove

Nick Cassidy, agente della polizia di New York, è stato condannato a venticinque anni di prigione per il furto di un diamante. Un giorno riesce a fuggire per provare a dimostrare la sua innocenza.