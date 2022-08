Clean Up Crew, il cast del film

Secondo quanto riportato dal magazine The Wrap, le riprese del film diretto da Jon Keeyes avrebbero avuto luogo in Irlanda

Jonathan Rhys Meyers , Melissa Leo e Antonio Banderas saranno i protagonisti della pellicola diretta da Jon Keeyes . Il magazine The Wrap ha svelato i dettagli sulla produzione in uscita prossimamente.

Clean Up Crew sarà una pellicola di genere crime che vedrà Jonathan Rhys Meyers e Melissa Leo formare una squadra di pulizia della scena del crimine ritrovatasi con una valigetta piena di denaro inconsapevole che quella avrebbe dato il via a una pericolosa battaglia con dei mafiosi guidati da un boss assai temibile interpretato da Antonio Banderas.

The Wrap ha anche rivelato che le riprese della pellicola hanno avuto luogo in Irlanda e sarebbero già terminate, sconosciuti però ulteriori dettagli sulle location scelte. Nessuna indiscrezione su altri eventuali nomi del cast.

approfondimento

Finale a sorpresa, il trailer con Penélope Cruz e Antonio Banderas

Infine, massimo riserbo per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri riguardanti Clean Up Crew.