Unleashed, Dave Bautista in trattativa per il film

L'attore statunitense, classe 1969, starebbe negoziando la presenza da attore e produttore in Unleashed, nuova pellicola targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now protagonisti Stick).

Unleashed, i dettagli del film

Nelle scorse ore Deadline ha rivelato i dettagli riguardanti il film che racconterebbe la storia di un poliziotto. Stando a quanto riportato, David Michael Bautista Jr., questo il nome all'anagrafe, sarebbe in trattativa per partecipare alla produzione nel ruolo del protagonista occupandosi però anche della produzione.

Sempre secondo quanto emerso, Unleashed potrebbe vedere Jeff Tomsic coinvolto in qualità regista con una sceneggiatura firmata da Jim e Brian Kehoe, chiamati anche come produttori esecutivi.

Inoltre, il magazine ha rivelato in esclusiva la trama del lavoro e il ruolo che Dave Bautista andrebbe a ricoprire: "Interpreterà un poliziotto con un miglior amico a quattro zampe in grado di fiutare qualsiasi crimine. Quando Boomer morirà sul lavoro, il poliziotto prometterà di non avere più cani come partner fino a quando verrà messo in squadra con Zeus".

Al momento Dave Bautista non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla produzione Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now protagonisti Stick).

Non ci sono notizie su altri eventuali nomi del cast, le location delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.