Danny Trejo sarà Magellano nel film "1521"

Danny Trejo è uno degli attori di Hollywood con la storia personale più particolare e conta una filmografia sterminata, fatta anche di piccoli ruoli in film a basso budget. Per coloro cui Trejo resterà sempre legato al personaggio di Machete, il violentissimo protagonista del film omonimo nato come finto trailer in Grindhouse-Planet Terror, potrebbe essere uno choc non da poco ritrovarlo nei panni di Magellano. Come anticipato da Variety, l’ultima sfida dell’attore di origine messicana sarà infatti proprio quella di interpretare l’esploratore portoghese nel film storico 1521, le cui riprese dovrebbero iniziare questo mese.

Trejo nelle Filippine pre-colonizzate vedi anche I migliori personaggi di Danny Trejo 1521 è prodotto dal regista di origini filippine Francis B. Lara Ho, il cui obiettivo dichiarato con la sua casa di produzione Inspire Studios è quello di portare un Oscar nelle Filippine. Ci proverà con questo progetto ambiziosissimo (e finanziato in parte da capitali americani) che si propone di raccontare il viaggio di Magellano in Asia appunto nel 1521. Anno in cui l’esploratore, a capo di una spedizione spagnola, raggiunse per la prima volta l’arcipelago che oggi forma le Filippine il 16 marzo. Nel film Trejo/Magellano se la vedrà con Michael Copon, già nel cast della serie One Tree Hill. Anche lui di origini filippine, l’attore americano interpreterà il leggendario sovrano Datu Lapu-lapu che, con i suoi guerrieri, respinse il tentativo di colonizzazione europea e uccise lo stesso Magellano nella battaglia di Mactan. Con tali premesse, non sorprenderebbe quindi vedere di nuovo Danny Trejo in combattimenti e scene ad alto tasso di violenza come quelle per cui è diventato famoso. Non vi aspettate però solo un kolossal che mischi sangue e azione. A complicare infatti i rapporti tra europei e locali contribuirà infatti anche la storia d’amore un po’ “à la Pocahontas” tra un soldato spagnolo e la principessa Mactan Diwata, interpretata dalla star filippina Bea Alonzo.

Danny Trejo, da galeotto a star vedi anche The Book of Boba Fett, Danny Trejo e il Rancor: foto dal backstage Magellano è stato il primo a circumnavigare il globo ma anche il suo prossimo interprete sul grande schermo non ha fatto un viaggio semplice per arrivare dove è ora. Cresciuto in una situazione difficile, Danny Trejo sembrava avviato a una carriera criminale o al massimo da pugile. Hollywood, per lui nato in una zona complicata di Los Angeles, sembrava più lontana delle Filippine per gli esploratori del Cinquecento. Dopo aver fatto dentro e fuori dal carcere per anni, ebbe però il più classico dei colpi di fortuna, iniziando una carriera ormai quasi quarantennale che lo ha portato ad apparire in pellicole violente come Desperado ma anche in prodotti per tutta la famiglia come SpongeBob - Amici in fuga. Quella seguita dall’attore è la traiettoria del classico sogno americano. Ormai si può dire che anche lui è a buon diritto tra i conquistadores di Hollywood.