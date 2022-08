Yang, nota soprattutto per successi come "The Joy Luck Club" e "The People vs. Larry Flynt", è la prima asiatica in assoluto a ricoprire l’incarico e la quarta donna nella storia dell’organizzazione che assegna gli Oscar. Il ceo dell'Academy Bill Kramer ha elogiato in particolare il suo lavoro su "reclutamento dei membri, governance, equità, diversità e inclusione"

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha una nuova presidentessa, la prima di origine asiatica in 95 anni di storia. Si tratta della produttrice cinematografica Janet Yang , 66 anni, un nome importante a Hollywood che ha lavorato in passato con grandi nomi come Oliver Stone e Kathryn Bigelow . Yang resterà nel nuovo ruolo per un anno e il suo incarico potrà essere rinnovato per un massimo di quattro mandati. Tra i suoi predecessori si annoverano grandi nomi della storia del cinema come Gregory Peck e Bette Davis . Quest’ultima, che si dimise dopo soli quattro mesi nel 1941, è stata una delle sole tre donne nel ruolo prima della nomina di Yang.

Janet Yang, prima asiatica presidente

L’annuncio ufficiale della nomina di Janet Yang è arrivata direttamente dal CEO dell'Academy Bill Kramer che ha presentato con entusiasmo la scelta: “Janet è una leader estremamente dedita al suo lavoro e con una grande visione strategica, già ampiamente dimostrata in questi anni di servizio presso l’Academy. Sono entusiasta del fatto che stia assumendo l'ambito ruolo di presidentessa e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei sulla nostra visione. Ci impegneremo insieme a servire i nostri membri, celebrare l’arte del cinema e ispirare la prossima generazione di registi”. Kramer ha elogiato in particolare il lavoro di Yang su "reclutamento dei membri, governance, equità, diversità e inclusione". L'Academy negli ultimi anni ha ricevuto forti critiche per una rappresentanza delle minoranze ritenuta insufficiente.

Chi è Janet Yang

Nata nel Queens da genitori asiatici, Yang si è laureata alla Brown in studi cinesi e ha poi ricoperto un ruolo importante nel crescente successo del cinema orientale a Hollywood, portando in Nord America le opere di grandi nomi del cinema cinese come Zhang Yimou e Chen Kaige. La sua carriera di produttrice annovera inoltre film come Il circolo della fortuna e della felicità, tratto dal best-seller dello scrittore sino-americano Wayne Wang, e Larry Flynt - Oltre lo scandalo. Già membra dell’Academy con altri ruoli, aveva ricevuto nel 2020 anche una nomination agli Oscar per il cartoon Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria.

