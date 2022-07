Signs, il cast del film con Mel Gibson

Signs è un film di fantascienza del 2002 diretto dal maestro del genere M. Night Shyamalan. La storia è incentrata sulla famiglia dell’ex pastore protestante Graham che ha perso la fede dopo la morte della moglie in un incidente stradale. Egli vive in un ranch dove, un giorno, scopre alcuni misteriosi cerchi nel grano. Inizialmente, si pensa sia uno scherzo di pessimo gusto ma, in seguito, gli avvenimenti si fanno più insidiosi, con una possibile invasione aliena in atto. Andiamo a ricordare il cast della pellicola