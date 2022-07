Morto David Warner, il maggiordomo "cattivo" di Titanic

Un attore del suo calibro non poteva non far parte di una delle pellicole di maggior successo della storia del cinema come Titanic, film di James Cameron vincitore di ben undici Premi Oscar. Nella pellicola egli interpreta Spicer Lovejoy , maggiordomo di Cal . Questi è il fidanzato di Rose , la protagonista femminile del kolossal che ha il volto di Kate Winslet, che durante la narrazione s’innamora di Jack, interpretato da Leonardo DiCaprio . Il compito di Spicer Lovejoy era quello di controllare a vista Rose, evento che non sempre gli riesce soprattutto quando viene aiutata a fuggire da Jack. Quest’ultimo, dopo essersi liberato dalla prigionia dopo essere stato incastrato e accusato di aver rubato alcuni gioielli di famiglia, si scontra con Spicer Lovejoy nel finale, con il maggiordomo inquadrato per l’ultima volta nel momento in cui il transatlantico si spezza in due, decretandone la morte immediata. Per David Warner , comunque, si è trattato del suo secondo film dedicato alla storia del Titanic. Nel 1979, infatti, è stato distribuito nelle televisioni la pellicola S.O.S. Titanic incentrata proprio sulla nave da crociera più famosa del tempo, che terminò tragicamente il suo viaggio con l’affondamento nell’Oceano Atlantico dopo aver colpito un iceberg.

Gli altri ruoli di David Warner

Ricordare David Warner solamente per la sua parte in Titanic sarebbe irrispettoso per la sua carriera. Nel 1976 viene scritturato per l’horror Il presagio accanto a Gregory Peck dove interpreta il fotografo Keith Jennings che fa decisamente una brutta fine. In seguito, lo ricordiamo per i suoi ruoli in Tron e in Star Trek V – L’ultima frontiera e Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto. Negli anni 2000, ha partecipato a Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, mentre la sua ultima apparizione in assoluto risale al 2018 in Il ritorno di Mary Poppins nella parte dell’eccentrico ammiraglio Boom. In carriera vanta anche piccoli ruoli in serie tv come Penny Dreadful e Doctor Who.