Dungeons & Dragons, il trailer ufficiale del film con Chris Pine

Il trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri

approfondimento

Sul canale Youtube ufficiale della Paramount Pictures è stato pubblicato il trailer ufficiale della pellicola dalla durata di circa 2 minuti. Per quanto concerne la trama precisa, per il momento c’è il massimo riserbo. Tuttavia, possiamo provare a farci un’idea seguendo quello che accade nel trailer. Nel video, infatti, possiamo vedere i protagonisti principali, tra cui Chris Pine, cercare di affrontare le insidie del loro mondo. Questi è alla ricerca di validi alleati e, con l’aiuto di Michelle Rodriguez, riuscirà a mettere in piedi una squadra pronta per superare tutte le insidie, fatte anche di mostri come una grande creatura a forma di giaguaro, dalla cui bocca escono dei serpenti.