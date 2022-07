Sylvester Stallone denuncia il produttore di Rocky per i diritti

L’accusa di Sylvester Stallone

In un comunicato social, Sylvester Stallone ha usato parole forti per l’ex produttore Irwin Winkler, paragonato a un serpente. L’attore, infatti, gli ha chiesto di fare un gesto equo e di ricevere così una parte dei diritti, in modo da lasciare qualcosa di Rocky ai suoi figli. Secondo Stallone, in 47 anni Irwin Winkler non ha mai fatto un gesto del genere, aumentando così la propria frustrazione. Questa sorta di querelle va avanti da diversi e, sebbene Sylvester Stallone abbia comunque guadagnato molti soldi dall’interpretazione di Rocky Balboa, sostiene di essere stato privato di una partecipazione maggiore. Famoso fu un “botta e risposta” tra le parti nel 2019 su Variety. Dapprima, il produttore Irwin Winkler si mostrò sorpreso dell’insoddisfazione di Sylvester Stallone, indicando come egli abbia guadagnato oltre 10 milioni di dollari, compreso il sequel Creed, con tanto di commissioni anticipate. L’attore, però, replicò dicendo, appunto, che fosse stato privato di altri diritti e, a quanto pare, la questione è ancora irrisolta.