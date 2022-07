Madame Web, Adam Scott entra nel cast del film Sony Marvel

Cinema

Marvel: in quale ordine cronologico guardare i film del MCU

Con 27 lungometraggi è piuttosto facile perdere l'orientamento all'interno di una storia resa particolarmente ingarbugliata da uscite in sala che non hanno necessariamente seguito lo stesso ordine della continuty narrativa. Ecco dunque una guida per capire tutto, ma proprio tutto, dell'universo Marvel sul grande schermo Gallery a cura di Gabriele Lippi

1. Captain America - The First Avenger (2011). Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la origin story di Captain America, al secolo Steve Rogers, patriota mingherlino a cui viene iniettato il siero del supersoldato

2. Captain Marvel (2019). Per quanto sia uno dei film più recenti del MCU, Captain Marvel è il secondo in ordine cronologico per le vicende narrate. La storia è infatti ambientata nel 1995 e racconta le origini di Captain Marvel, eroina delle galessie, identità segreta di Carol Danvers