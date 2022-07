“X: A Sexy Horror Story” vietato ai minori perché troppo estremo

Nello stesso giorno dell’uscita in sala in Italia, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha deciso di vietare ai minori il film. "L’insieme delle scene in cui sono presenti uno o più contenuti sensibili, il tono e l’impatto potenziale delle stesse nonché il contesto narrativo, il livello di intensità del contenuto sensibile rilevato” sono le motivazioni del divieto

Il film “X: A Sexy Horror Story” è stato vietato ai minori perché giudicato troppo estremo e quindi non adatto ai più giovani.

Nello stesso giorno dell’uscita in sala in Italia in oltre 200 copie (il debutto è stato ieri, il 14 luglio), la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha deciso di vietare ai minori la pellicola.

"L’insieme delle scene in cui sono presenti uno o più contenuti sensibili, il tono e l’impatto potenziale delle stesse nonché il contesto narrativo, il livello di intensità del contenuto sensibile rilevato” sono le motivazioni che hanno fatto propendere la commissione per il divieto.

Appena arrivato nelle sale italiane - contrassegnato dal bollino rosso che lo vieta ai minori di 18 anni - la nuova pellicola diretta dal regista, sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia statunitense Ti West (Cabin Fever 2, The Innkeepers, The Sacrament) è forte di un mix da molti giudicato esplosivo: l’horror viene shakerato al porno, in un cocktail inedito che per molti risulta inebriante. Ma proprio gli ingredienti base di quel cocktail (orrore e pornografia) hanno portato ad alzare il divieto per la visione ai maggiorenni. C'era da aspettarselo, comunque.

Potete guardare il trailer ufficiale di “X: A Sexy Horror Story” nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Un divieto abbastanza scontato

Probabilmente la produzione del film se lo aspettava, visto il titolo che ha scelto. “X: A Sexy Horror Story” ha optato per la X proprio per riferirsi alla classificazione “X” utilizzata dalla censura americana (MPAA) dal 1968 al 1990, quella che indicava che un film era adatto solo a spettatori di minimo 16 anni. Molti film hanno scelto la via della classificazione X per non dover presentare le pellicole all’MPAA per ottenere un certificato di età. “I film degni di nota originariamente pubblicati con una valutazione X includono Arancia meccanica (1971), Fritz il gatto (1972), Ultimo tango a Parigi (1972) e Un uomo da marciapiede (1969)”, scrive Pietro Ferraro su Cineblog.

“Negli anni ’70 l’industria del porno finirà per sfruttare la mancanza di un marchio da parte del rating X rilasciando porno nei cinema con lo stesso rating. Alla fine, X è diventato una rating più associato al porno e sempre più cinema hanno iniziato a rifiutarsi di mostrare film con una classificazione X, costringendo i film non pornografici a essere censurati a ricevere una classificazione ‘R’. Nel 1990, l’MPAA ha interrotto la classificazione X e l’ha sostituita con NC-17. A differenza di X, NC-17 era un marchio registrato e non poteva essere auto-applicato”, spiega Pietro Ferraro.