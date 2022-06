Men, l’horror così disturbante che fa scappare il pubblico dal cinema

La nuova pellicola diretta dal cineasta britannico Alex Garland uscita negli Stati Uniti il 1° giugno segna un’incursione del maestro della fantascienza nel genere dell'orrore. Come scrivono in tanti sui social, molti spettatori non hanno resistito a cotanto shock: se ne sono andati a gambe levate dal cinema. Aspettando l'arrivo della pellicola in Italia, possiamo dire che già dal trailer si evince che questa non sia una mossa di marketing: sembra proprio qualcosa di così terribile da non riuscire a sopportarlo...

La nuova pellicola diretta dal cineasta britannico Alex Garland, intitolata "Men", è uscita negli Stati Uniti il 1° giugno e sta facendo quello che non si sentiva dai tempi di “The Blair Witch Project”. Pare che molti spettatori non abbiano retto la visione di questo film, così disturbante da costringere ad abbandonare la sala a metà proiezione. Ma mentre nel caso del mitico “The Blair Witch Project” pare che la maggior parte delle notizie riguardanti l'abbandono della sala, gli svenimenti al cinema e quant'altro facessero parte di una geniale operazione di marketing, stavolta sembra che davvero il pubblico si stia ammutinando a causa di troppo orrore. Il beneficio del dubbio però rimane: potrebbe essere ancora una volta una mossa di marketing, chissà.

Di certo qualsiasi amante dell'horror dopo queste voci relative al pubblico che corre via dal cinema non potrà che essere invogliato ad andare ad appurare la cosa.



“Men” segna un’incursione nel genere dell'orrore del maestro della fantascienza, il regista inglese Alex Garland.

Parliamo del regista di capolavori come “Ex Machina” (2015) e “Annientamento” (2018), colui al quale si devono pure alcune interessanti sceneggiature come “28 giorni dopo” (2001) e “Sunshine” (2007).

Questo suo nuovo film si rivolge non più al pubblico affamato di sci-fi ma ai suddetti horror-addict.

Però attenzione, anche per gli stomaci più forti: come riporta il magazine statunitense LAD Bible, il numero di spettatori che non hanno resistito a cotanto shock è in continua crescita: se ne sono andati a gambe levate dal cinema e continuano a farlo.



Se vi va di rischiare, potete guardare il trailer ufficiale di “Men” nel video che trovate in fondo a questo articolo. Bisogna ammettere che inanella immagini che definire disturbanti è poco, quindi vi avvisiamo che la visione non è adatta al pubblico di minori né a un pubblico facilmente impressionabile.

Per capire quanto appeal stia producendo questa pellicola, basti pensare che il trailer è stato caricato su YouTube il 23 maggio e oggi conta oltre 13 milioni di visualizzazioni. Per farvi meglio comprendere l'eccezionalità di questo numero di views in sole due settimane per un trailer di un film non certo di tipo blockbuster, pensate che il primo trailer ufficiale di “Top Gun: Maverick” caricato su YouTube il 18 luglio 2019 (tre anni fa) conta meno di 39 milioni di visualizzazioni…