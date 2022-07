George Clooney, all'asta per 40.000 dollari il suo costume in Batman

I commenti sull’asta

approfondimento

Joe Maddalena, vice presidente della Heritage Auctions, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’evento: “È il costume facilmente più famoso di tutti i film di Batman, basti pensare che dopo tutti questi anni è ancora al centro dell’attenzione”. Il riferimento, in particolare, è alle critiche che tale costume ha ricevuto soprattutto per mettere in evidenza i capezzoli di Batman. A tal proposito, l’ideatore del vestito José Fermandez ha tenuto a precisare di essersi ispirato alle armature dei centurioni romani: “Non so esattamente a cosa stessi pensando all’epoca, ricordo di aver aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che se ne sarebbe parlato così a lungo”. Per la precisione, il costume con i capezzoli era già stato introdotto nel precedente Batman Forever, un outfit che era piaciuto così tanto al regista Joel Schumacher tanto da chiedere a José Fernandez di metterli ancora più in mostra nel film successivo, nonostante il costumista non fosse totalmente d’accordo. Tra gli altri oggetti all’asta, c’è il bastone da passeggio dell’Enigmista di Batman Forever, interpretato da Jim Carrey, che parte da una base d’asta di 8.000 dollari, ma anche il costume viola del Joker di Jack Nicholson, che abbiamo visto in Batman di Tim Burton. In questo caso, si parte da 65.000 dollari.