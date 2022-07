Chris Evans sarà il co-protagonista di Pain Hustlers

Il ritorno di Chris Evans su Netflix

La parte ottenuta in Pain Hustlers rappresenta un ritorno per Chris Evans su Netflix. Infatti, l’attore statunitense è sbarcato su tale piattaforma con The Gray Man, spy story dei fratelli Russo che si potrà vedere in streaming su Netlix a partire da venerdì 22 luglio. Paint Hustlers sarà dunque solo l’ultimo di tanti progetti che hanno visto e vedranno coinvolto Chris Evans. Egli, infatti, ha doppiato Buzz Lightyear nello spin-off Lightyear, mentre in una recente intervista ha spiegato i motivi per i quali stia tentennando in merito a un possibile ritorno al cinema come Captain America, ruolo che lo ha consacrato come attore di fama mondiale: “Il personaggio mi è così caro e così prezioso. Devo però essere molto cauto, perché amo quel capitolo della mia vita e non voglio rovinarlo”. Per quanto concerne la co-protagonista Emily Blunt, l’abbiamo vista nel 2020 in A Quiet Place II, sequel dell’horror diretto dal marito John Krasinski, mentre nel 2018 ha interpretato Mary Poppins nel film Il ritorno di Mary Poppins, vestendo il ruolo ricoperto dalla mitica Julie Andrews nel film del 1964. Nel 2023, invece, vedremo Emily Blunt diretta da Christopher Nolan in Oppenheimer, film con un grande cast composto da Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Rami Malek e Matt Damon tra gli altri.