Zlatan, il biopic su Ibrahimovic oggi in prima tv su Sky Cinema

Il film che racconta l'ascesa calcistica del campione svedese tratto dall'autobiografia "Io, Ibra" scritta con David Lagercrantz. Regia di Jens Sjögren, con Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktari, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarević, Emmanuele Aita e Duccio Camerini. Lunedì 27 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

