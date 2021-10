Zlatan, doppio spot per il biopic su Zlatan Ibrahimovic in arrivo

Dopo l'anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, è atteso per l'11 novembre il lungometraggio biografico dedicato al campione di calcio e tratto dall'autobiografia “Io, Ibra”. Diretto da Jens Sjogren, vede Dominic Bajraktari Andersson interpretare il protagonista da bambino e Granit Rushiti da ragazzo. Ecco due video ufficiali appena usciti, che aumentano non poco il già elevatissimo hype

Il film è distribuito da Lucky Red e da Universal Pictures. Sui canali ufficiali social di Lucky Red sono appena stati condivisi due spot che emozionano già moltissimo, offrendo un piccolo assaggio di ciò che vedremo a breve sul grande schermo. Potete guardare uno dei due spot ufficiali del film biopic “Zlatan” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Il secondo spot lo trovate invece in fondo, dopo l’ultimo paragrafo.

Si tratta del biopic dedicato al grande campione di calcio Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, dove questa pellicola è stata salutata con estremo entusiasmo da critica e pubblico, l'attesa per l'arrivo del film in Italia (saremo il primo Paese al mondo a poterlo vedere sui nostri grandi schermi) si taglia davvero con il coltello…

Sono stati pubblicati in rete due spot ufficiali di Zlatan , l'attesissimo film biografico in arrivo nelle sale cinematografiche a partire dall'11 novembre, tratto dall'autobiografia “Io, Ibra” e diretto da Jens Sjogren.

Ibrahimović stesso è stato coinvolto attivamente nel progetto e quindi il soggetto è in realtà protagonista assoluto di ogni fase. Ha offerto la sua preziosa consulenza in ogni step del processo creativo e di produzione del film, a partire dalla scrittura della sceneggiatura.

Il biopic è diretto da Jens Sjogren e a interpretare il celebre attaccante ci sono due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo in cui il giocatore è un bambino, dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (per la fascia d’età da ragazzo, dai 17 ai 23 anni).

Per Zlatan Ibrahimovic il calcio non è stato "solo" uno sport ma un modo per riscattarsi: il pallone è stato lo strumento con cui quest'uomo ha potuto liberarsi da un ambiente difficile.

Credere in stessi, il segreto di Ibra

La sua parabola del successo è una favola di Esopo dei giorni nostri con una morale ben evidente: solo se credi davvero in qualcosa, puoi farcela. Ma quel qualcosa deve essere te stesso, innanzitutto.

Proprio credendo in sé, Zlatan Ibrahimovic ce l'ha fatta: è arrivato a giocare in squadre a dir poco mitiche, del calibro di Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United.



“Quando vieni dal nulla, devi lottare per tutto”, recita una frase del film eloquente, che campeggia anche sul poster della pellicola. Ma soltanto imparando a lottare per tutto riesci a diventare naturalmente un combattente, dovunque tu sia.

Zlatan in questo film lo dimostra in ogni piccola cosa, dalla conquista più grande a quella che molti potrebbero considerare insignificante ma che in realtà non la è affatto. Vediamo solo la punta dell'iceberg ma sotto c'è sempre una montagna, che in questo caso è quella che è stata scalata per arrivare in vetta.





Potete guardare il secondo spot ufficiale del film biopic “Zlatan” nel video che trovate di seguito. L’altro spot lo potete guardare nel video che c'è in alto, in testa a questo articolo.