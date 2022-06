Driven - Il caso DeLorean, la vera storia

Cinema

Il 24 agosto del 1985, 'The Power of Love' di Huey Lewis & the News (la canzone del film Ritorno al futuro) raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100. Per celebrare la ricorrenza, tra aneddoti e rivelazioni, ecco tutti i dettagli sul primo capitolo di una delle saghe più amate della Storia del Cinema

The Power of Love è un singolo del 1985 di Huey Lewis and the News scritto per la colonna sonora del film Ritorno al futuro. Fu il primo singolo del gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100, e in seguito ottenne un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu nominata agli Academy Award del 1986 nella categoria Oscar alla migliore canzone. La canzone viene utilizzata all'inizio del film Ritorno al futuro nella scena in cui Marty McFly (Michael J. Fox) va a scuola con lo skateboard e in altre scene successive