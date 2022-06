Scream 6, Courteney Cox conferma presenza e film forse ambientato a NY

Confermata la presenza della mitica Monica di Friends nel sesto capitolo della saga horror di Wes Craven. “Non sono morta, perciò mi vedrete ancora. Gale è un personaggio molto forte. Potrebbe non morire mai, ma chissà!”, ha detto Cox a Variety, sottolineando che riprenderà il suo vecchio ruolo. Alcune voci dicono che la pellicola avrà come ambientazione la Grande Mela

Courteney Cox ha confermato che sarà nel cast di Scream 6, inoltre nelle ultime ore alcuni rumors sostengono che il nuovo atto della saga horror di Wes Craven sarà ambientato a New York. Quindi mentre Neve Campbell ha affermato che lei mancherà all'appello nel sesto film dell'epopea cinematografica da brivido, la mitica Monica di Friends ha invece dato conferma che sarà dei nostri, anzi: dei loro. L’attrice si calerà ancora una volta nella parte del personaggio di Gale Weathers, stando a ciò che ha raccontato durante un'intervista con il magazine statunitense Variety. Il motivo per cui Campbell ha dato forfait è presto spiegato: "Non ho ricevuto un'offerta pari al mio valore nella saga”, ha affermato l’attrice.

In occasione dell’intervista con Variety, Cox ha dichiarato: “Non sono morta, perciò mi vedrete ancora. Gale è un personaggio molto forte. Potrebbe non morire mai, ma chissà!”. Un’ottima mossa per aggiungere hype all’hype, insomma, nonostante scotti assai la cocente delusione dei fan che speravano di vedere ancora una volta Neve Campbell nel franchise. Le parole di Courteney Cox sulla propria presenza in Scream 6 sono state raccolte dalla giornalista Emily Longeretta di Variety, pubblicate lo scorso 6 giugno.

L’amore per l’amica e collega Jennifer Aniston

Stando all’amore genuino che Courteney Cox e Jennifer Aniston nutrono l’una per l’altra, non poteva esserci titolo migliore della sitcom che ha lanciato queste due attrici. Non esistono friends più legate di loro, e lo dimostra la risposta di Monica (Cox) che tira in ballo Rachel (Aniston).

Alla domanda di Emily Longeretta di Variety su cosa si aspetti per gli Emmy di quest'anno, Courteney Cox non è riuscita a fare a meno di esprimere tanto affetto e stima nei confronti dell’amica, dicendo che spera in The Morning Show e nella sua ex co-protagonista di Friends.

Ricordiamo che Jennifer Aniston è davvero la sua migliore amica nella vita reale, tanto da essere la madrina di sua figlia. Un legame del genere è quello che c'è tra Richie Cunningham e Fonzie: anche Ron Howard ed Henry Winkler (sempre per rimanere in tema Scream, dato che l’attore ha interpretato nel primo film della saga, il capostipite del 1996, il preside Arthur Himbry) sono migliori amici. E anche Winkler è il padrino della figlia di Howard, Bryce Dallas Howard (che recentemente ha confermato di non aver mai visto Happy Days, il mitico telefilm con padre e padrino protagonisti).

"Voglio dire, ovviamente la mia amica Jennifer", ha risposto Cox circa il pronostico e le aspettative degli Emmy. "Vince sempre molto e voglio sempre che lo faccia, perché penso che sia incredibile".