Morto Philip Baker Hall, attore di The Truman Show e Magnolia

La notizia arriva da Twitter (poi confermata anche dai familiari più stretti). Il celebre attore si è spento nella sua casa in California all’età di 90 anni, la scorsa domenica 12 giugno Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È lutto nel mondo del cinema che domenica 12 giugno ha detto addio a Philip Baker Hall, il celebre attore statunitense diventato con gli anni, e i numerosi personaggi interpretati, volto iconico di film come Boogie Nights, The Truman Show e Magnolia. A dare la notizia al mondo intero, l’amico Sam Farmer e la moglie Holly Wolfle Hall, dalle cui parole si può anche intuire come l’artista 90enne, nonostante le motivazioni della dipartita ancora non note, si sia spento per cause naturali e senza soffrire.

Philip Baker Hall: il cordoglio di familiari, amici e del mondo del cinema approfondimento Morto l'attore Ray Liotta La news è arrivata inaspettata per tutti gli amanti del cinema. Il talentuoso attore Philip Baker Hall, famoso per i suoi numerosi ruoli interpretati nel mondo del piccolo e grande schermo, si sarebbe spento la scorsa domenica 12 giugno a un passo dai festeggiamenti per i suoi 91 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 settembre. Ad annunciare la sua scomparsa su Twitter, presto confermata anche da un messaggio della moglie Holly Wolfle Hall e della figlia, è stato l’amico e vicino di casa Sam Farmer, che così ha scritto: “Il mio vicino e amico, nonché una delle persone più sagge, talentuose e gentili che io abbia mai incontrato, Philip Baker Hall, è morto in pace la scorsa notte. Era circondato dai suoi cari. Il mondo ora è un posto più vuoto”. Nonostante non si conoscano ancora le cause ufficiali della morte dell’attore, si intuisce dai diversi messaggi rilasciati dalle persone a lui più vicine, che si sia spento per cause del tutto naturali e senza sofferenza, nella sua casa di Glendale in California.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Chi era Philip Baker Hall Nato a Toledo (Ohio) il 10 settembre del 1931, Philip Baker Hall ha sempre avuto la recitazione e il cinema nel sangue, tanto da iniziare la sua carriera ancora giovanissimo, muovendo i primi passi nel variegato mondo delle pieces teatrali, poi in quello televisivo e dello spettacolo così come davanti alla cinepresa. Basti pensare che oltre ai conosciuti ruoli in Boogie Nights e Magnolia di Paul Thomas Anderson e in The Truman Show di Peter Weir, l’attore ha impersonato durante tutta la sua carriera oltre 200 personaggi differenti, che lo hanno così reso uno dei caratteristi e trasformisti più famosi della nostra epoca. Tra gli altri, da non dimenticare anche Secret Honor, Psycho di Gus Van Sant, Il talento di Mr. Ripley di Minghella o ancora Dogville di Lars von Trier, fino a Zabriskie Point dell’italiano Michelangelo Antonioni. Numerose e preziose anche le sue apparizioni sul piccolo schermo in fiction e serie televisive per il pubblico americano e internazionale. Baker Hall ha recitato per esempio in Mash, Una famiglia americana, ma anche Dream On!, Quincy, Seinfeld, senza dimenticare il successo di Miami Vice, de La signora in giallo, di Boston Legal, Modern Family e molte altre, fino alla sua ultima apparizione nel 2020, a 88 anni, nella serie Messiah. Prima dell’inizio della sua fiorente carriera attoriale, Philip Baker Hall fu anche traduttore e insegnante, convinto poi dalla moglie a trasferirsi in Ohio per cimentarsi nella settima arte.