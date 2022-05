2/10 ©Webphoto

L’Uomo dei Sogni (1989) - Uno dei film che hanno raccontato in maniera particolare il mondo del baseball visto in una chiave sognante e in certo qual modo nostalgica. Diretto da Phil Alden Robinson e uscito nel 1989, Field of Dreams, è stato il trampolino di lancio per Kevin Costner. Ray Liotta interpreta Shoeless Joe Jackson, storico campione di baseball dei Chicago White Sox, divenuto famoso per lo scandalo dei Black Sox. Ray, alle prese con uno dei suoi primi film, si erge magistralmente in questa parte, fungendo da ottimo partner per il divo nascente Costner