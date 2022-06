Sing 2 - Sempre più forte, il film d'animazione in prima tv su Sky

In prima tv su Sky arriva Sing 2 , sempre più forte il nuovo capitolo della serie animata di Illumination, ricco di grandi sogni e canzoni di successo, con l’ottimista Buster Moon e il suo cast di artisti che si preparano per lo spettacolo più strabiliante di sempre... il tutto nella scintillante capitale mondiale dell'intrattenimento. C'è solo un intoppo: prima devono convincere la rock star più solitaria del mondo - che ha la voce nella versione originale del candidato all'Oscar® e icona della musica mondiale BONO, al suo debutto in un film d'animazione - ad unirsi a loro. Buster (il premio Oscar® MATTHEW MCCONAUGHEY) ha trasformato il New Moon Theatre in un successo locale, ma punta ad un palcoscenico più grande col debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nell'affascinante Redshore City. Ma senza referenti, Buster e il suo cast - tra cui la madre tormentata Rosita (l’attrice premio Oscar® REESE WITHERSPOON), la rocker Ash (la vincitrice del Tony SCARLETT JOHANSSON), il serio Johnny (il candidato ai Grammy TARON EGERTON), la timida Meena (la vincitrice del Grammy TORI KELLY) e, ovviamente, il provocatore Gunter (il candidato all'Emmy NICK KROLL) - devono intrufolarsi negli uffici della famosissima Crystal Entertainment, gestita dallo spietato magnate Jimmy Crystal (il vincitore dell'Emmy BOBBY CANNAVALE). Nel disperato tentativo di attirare l'attenzione di Mr.Crystal, Gunter lancia un'idea scandalosa che Buster accetta rapidamente, promettendo che il loro nuovo spettacolo vanterà la presenza della leggenda del rock Clay Calloway (BONO). Il problema è che Buster non ha mai incontrato Clay, un artista che è sparito dalla circolazione da più di dieci anni, in seguito alla perdita della moglie. Ancora peggio, Buster non si è reso conto che Mr. Crystal è un egocentrico delinquente che sarebbe capace di lanciare qualcuno dal tetto di un edificio piuttosto che sentirsi preso in giro. Mentre Gunter aiuta Buster a immaginare un capolavoro teatrale dell’altro mondo, e la pressione (e le minacce) da parte di Mr. Crystal aumentano, il ruolo principale di Rosita nello spettacolo viene affidato alla figlia viziata di Mr. Crystal, Porsha, interpretata dall'artista nominata ai Grammy HALSEY. In un disperato tentativo di salvare lo spettacolo e la sua stessa vita, Buster si mette sulle tracce di Clay per convincerlo a tornare sul palco. Quello che inizia come un sogno in grande diventa un richiamo emotivo del potere della musica di guarire anche il cuore più infranto.