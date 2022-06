Film stasera in TV da non perdere domenica 12 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 12 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Above Suspicion, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Jack Huston ed Emilia Clarke in un thriller d’azione. Un agente dell’FBI in missione in Kenya inizia una pericolosa relazione con un’informatrice.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Dante’s Peak – La furia della montagna, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Pierce Brosnan e Linda Hamilton in un action catastrofico.

Un giorno come tanti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Josh Brolin e Kate Winslet in un drama. Abbandonata dal marito, una donna accoglie in casa sua un evaso dal carcere.

Il processo Percy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Christopher Walken e Christina Ricci in un film tratto da una storia vera. Un contadino sfida le multinazionali per i propri terreni.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il capo perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Javier Bardem in una dark comedy. Il padrone di un’azienda si dimostra disposto a tutto pur di vincere un importante premio.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Commedia con Diego Abatantuono. Due uomini vogliono sposarsi ma dovranno avere il coraggio di rendere nota la loro unione alle rispettive famiglie.

Locked Down, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Chiwetel Ejiofor e Anne Hathaway. Una coppia vicina alla separazione è costretta a convivere a causa del lockdown.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Adele e l’enigma del Faraone, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Rango, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Film di animazione su un camaleonte che irrompe in una città del vecchio west.

Film thriller da vedere stasera in tv



The murder of Nicole Brown Simpson, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Mena Suvari e Nick Stahl nel thriller sull’omicidio dell’ex moglie di O.J. Simpson.

Good Kill, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Ethan Hawke interpreta un pilota di droni attanagliato dal senso di colpa durante una sanguinosa guerra.

Film biografico da vedere stasera in tv



Qui rido io, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Toni Servillo interpreta Eduardo Scarpetta in un biopic di Mario Martone.

I programmi in chiaro



Mina Settembre, ore 21:25 su Rai 1



Serie Tv con Serena Grande tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Palermo-Padova, ore 21:00 su Rai 2



Finale di ritorno dei playoff di Serie C tra le due squadre in lotta per la promozione.

Una doppia verità, ore 21:20 su Rai 3



Keanu Reeves in un film drammatico. Un uomo sembra essere colpevole di un omicidio ma il suo avvocato sa la verità.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Sergente Rex, ore 21:20 su Canale 5



Kate Mara in un film tratto da una storia vera. Una giovane militare salva molte vite insieme al suo pastore tedesco.

Una notte da leoni, ore 21:20 su Italia 1



Commedia cinematografica diventata ormai un cult, con protagonista Bradley Cooper e Zach Galifianakis.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:30 su TV8



Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.

Un paese a dieta, ore 21:25 su Nove

Gene Gnocchi narratore di un esilarante programma di real tv in cui un intero paesino dovrà mettersi a dieta.