Christopher Walken: “Non ho mai avuto un cellulare o un computer”

L’attore premio Oscar, ospite in collegamento al The Late Show With Stephen Colbert, ha spiegato di non avere nulla contro la tecnologia, ma “non mi ha mai coinvolto perché sarebbe strano che un bambino di 10 anni fosse più bravo di me”. E ha aggiunto: “Un cellulare è come un orologio: se ti serve, ce l’ha qualcun altro”

“Non mi ha mai coinvolto perché sarebbe strano che un bambino di 10 anni fosse più bravo di me”. È questa una delle motivazioni per cui l’attore premio Oscar Christopher Walken non ha mai avuto un cellulare o un computer e non ha mai inviato un messaggio o una mail, come ha rivelato lui stesso lunedì nel corso di un’intervista al The Late Show With Stephen Colbert.