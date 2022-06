Film stasera in TV da non perdere lunedì 6 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 6 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Con chi viaggi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Lillo, Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi in una commedia on the road. Quattro sconosciuti si uniscono per un viaggio avventuroso.

Con chi viaggi, ore 21:45 su Sky Cinema Comedy

Lillo, Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi in una commedia on the road. Quattro sconosciuti si uniscono per un viaggio avventuroso.

Il nome del figlio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Alessandro Gassmann e Micaela Ramazzotti in un remake italiano di una commedia francese. La rivelazione del nome di un nascituro genera una lite in due coppie.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Big Eyes, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Amy Adams e Christoph Waltz in un film di Tim Burton. Un uomo spaccia i caratteristici quadri della moglie per i suoi ma quest’ultima decide di ribellarsi.

L’ombra della vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Liam Neeson in un film premiato al Sundance in cui un leader dell’UVF deve fare i conti con le sue azioni.

Film romantico da vedere stasera in tv



Ghost – Fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Classico con Patrick Swayze e Demi Moore. Il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la sua ragazza.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Jurassic Park, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Storico cult di Steven Spielberg. Uno scienziato fa rinascere i dinosauri in un parco divertimenti ma qualcosa andrà storto.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Ember – Il mistero della città di luce, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tim Robbins e Saoirse Ronan in un film dai toni misteriosi e apocalittici.

Film di guerra da vedere stasera in tv



The Great War, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ron Perlman e Billy Zane in un film bellico ambientato nella Prima Guerra Mondiale.

Film thriller da vedere stasera in tv



Criminal, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Kevin Costner, Gal Gadot, Tommy Lee Jones e Gary Oldman compongono il grande cast di questo thriller. La memoria di un defunto agente della CIA viene custodita nella mente di un detenuto.

Armed Response, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Wesley Snipes in un action-thriller. Un team di agenti speciali indaga sulle sparizioni di altri colleghi. Un ufficiale di polizia indaga su noto uomo d’affari.

I programmi in chiaro



A casa tutti bene, ore 21:25 su Rai 1

Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino in un film di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno nel Mediterraneo.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Torna il format comico, questa volta con la conduzione di Lorena Boccia e Clementino.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

A testa alta, ore 21:25 su Nove

Dwayne “The Rock” Johnson e Johnny Knoxville in una commedia d’azione.