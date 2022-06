Avatar 2, il trailer ufficiale IMAX

La pellicola, diretta da James Cameron, vedrà protagonisti Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet Condividi

Il 16 dicembre Avatar: The Way of Water arriverà finalmente nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d'America, nel frattempo è stato distribuito il trailer ufficiale IMAX.

Avatar: The Way of Water, il trailer IMAX approfondimento Avatar 2, il teaser trailer dell'attesissimo film di James Cameron James Cameron è tornato dietro la macchina da presa per regalare al pubblico nuove emozioni. Poco fa il canale YouTube di IMAX ha offerto un nuovo sguardo sul lavoro che potrà contare su un cast composto da grandi stelle del cinema, ovvero Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Avatar: The Way of Water, la trama approfondimento Avatar 2, Zoe Saldana parla dell'uscita del film Parallelamente alla distribuzione del trailer, IMAX ha pubblicato anche la sinossi ufficiale del film nella didascalia del video: “Ambientato dopo più di dieci anni dagli eventi accaduti nel primo film, Avatar: The Way of Water inizia il racconto della storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro bambini), i guai che li seguono, le distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per sopravvivere e le tragedie che subiscono.

approfondimento Avatar 2: svelati titolo ufficiale e data d'uscita Nelle scorse settimane Zoe Saldana, classe 1978, ha raccontato la preparazione per il suo personaggio al magazine Entertainment Weekly: “Quando devo interpretare Neytiri, è molto di più di fare delle prove. Sono mesi di allenamento, non soltanto facendo le prove con il tuo regista, ma allenamenti con coach del movimento e viaggi nella giunga per imparare a sentire cosa vuol dire prepararsi del cibo con gli elementi che ti circondano”.