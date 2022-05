Film stasera in TV da non perdere lunedì 30 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 30 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La ragazza di Stillwater, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

I ponti di Madison County, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Clint Eastwood e Meryl Streep in una pellicola sentimentale che racconta l’intenso amore tra un fotografo e una donna sposata.

La ragazza di Stillwater, ore 21:45 su Sky Cinema Drama

Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

La ragazza di Stillwater, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

Film commedia da vedere stasera in tv



Caterina va in città, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sergio Castellitto e Margherita Buy in una commedia di Paolo Virzì. Una timida tredicenne si immerge nelle contraddizioni di Roma.

Sospesi nel tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Peter Jackson dirige Michael J. Fox in una commedia soprannaturale. Un medium truffatore deve catturare un serial killer con l’aiuto di alcuni fantasmi.

Film di azione da vedere stasera in tv



Giorni di tuono, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tom Cruise, Nicole Kidman e Robert Duvall in un action ad alta velocità.

Film western da vedere stasera in tv



Hostiles – Ostili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Christian Bale e Rosamund Pike in un western. Un capitano dell’esercito nemico degli indiani deve scortare durante un viaggio un capo Cheyenne.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Underworld, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Kate Beckinsale nel primo capitolo di una nota saga cinematografica fanta-horror.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Il nemico alle porte, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jude Law ed Ed Harris in un war movie. Due abili cecchini si sfidano nel corso della battaglia di Stalingrado.

Film horror da vedere stasera in tv



The Vigil – Non ti lascerà andare, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un giovane ebreo accetta di vegliare su un defunto ma è testimone di eventi soprannaturali.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Kaya Scodelario nel reboot cinematografico della nota saga di videogiochi.

I programmi in chiaro



La fortuna, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie di Alejandro Amenabar con Stanley Tucci, tra avventura e spy story.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Torna il format comico, questa volta con la conduzione di Lorena Boccia e Clementino.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Overdrive, ore 21:20 su Italia 1

Due fratelli ladri di auto si ritrovano invischiati negli intrighi della mafia locale.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

E’ già ieri, ore 21:25 su Nove

Remake italiano di “Ricomincio da capo”. Un giornalista italiano a Tenerife si ritrova a dover vivere sempre lo stesso giorno.