Addio a Bo Hopkins, volto di American Graffiti e Fuga di mezzanotte

L'attore americano che recitò in classici come "American Graffiti", "Fuga di mezzanotte" e "Il mucchio selvaggio" è morto all’età di 80 anni. La notizia, anticipata da alcuni siti americani, è stata confermata da sito ufficiale dell'attore

"È con grande tristezza che annunciamo la morte di Bo", si legge in una nota sul sito web. "Bo adorava ascoltare i suoi fan da tutto il mondo e sebbene non sia stato in grado di rispondere a tutte le e-mail negli ultimi anni, ha apprezzato l'ascolto di ognuno di voi". Con queste semplici parole è stato annunciato sul sito ufficiale dell'attore la scomparsa di Bo Hopkins che lo scorso 9 maggio era stato colpito da infarto.