Broker arriverà nelle sale a giugno in Corea, mentre in Italia l’uscita è prevista in autunno. La trama del film ruota attorno alle Baby Post Boxes, “casette” in cui i neonati potevano essere consegnati anonimamente dai genitori per destinarli all’adozione

