Nessuna conferma ufficiale, ma secondo alcuni fan il recente scatto condiviso da Jared Leto potrebbe essere in realtà un indizio sull’avvio della produzione del sequel di Morbius.

Ora, la pellicola è tornata al centro dell’attenzione mediatica per la recente foto condivisa dal protagonista sul profilo Twitter che vanta più di 4.200.000 follower che seguono quotidianamente sua vita.

Jared Leto , classe 1971 , ha pubblicato una foto nella quale sembrerebbe fare il segno della pace, ma secondo alcuni utenti si tratterebbe in realtà dell’annuncio della realizzazione di un second film di Morbius.

Al momento l’attore (FOTO) non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi futuri.