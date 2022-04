Il regista, ha approfondito il rapporto del film nel complesso della produzione Sony e Marvel, la cui narrativa è sempre più orientata all'esplorazione del Multiverso. In particolare, ai fan più attenti non è sfuggita la presenza di alcune scene tagliate dal montaggio finale su cui si è creato un vero e proprio giallo.

Il mistero su Spider-Man e l'Avvoltoio

Il trailer di Morbius mostra distintamente una scena in cui compare un murales di Spider-Man, che non figura nel montaggio proposto al cinema. Alla domanda sull'esistenza di una director's cut della pellicola, Espinosa risponde, come è ovvio, che chi ha lavorato al film non ha lavorato anche ai trailer.

Dietro questa risposta, però, c'è tutta la mole di operazioni che sono state fatte nei tre anni abbondanti intercorsi tra l'inizio delle riprese e la distribuzione della pellicola in sala, con la storia che ha subito dei rimaneggiamenti legati all'evoluzione delle altre storie nel Marvel Cinematic Universe e non solo, situazione che in parte motiverebbe la struttura a tratti discontinua di Morbius.

Espinosa afferma che non c'è un vero e proprio mistero sulla scomparsa di alcune scene e che non ci sono molte scene non inserite nel film.

La presenza di Spider-Man, secondo il regista, è quasi naturale all'interno di un film ambientato nel suo universo ma questo non spiega il largo spazio concesso nei primi trailer al personaggio dell'Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton, relegato, nel montaggio finale, a una scena post-credit. Su questo Espinosa chiarisce che in effetti il rapporto tra i due personaggi è stato modificato negli anni e che molto è dipeso dalla presenza di Spider-Man: No Way Home che ha cambiato le carte in tavola. Espinosa non si limita a commentare solo le implicazioni col Multiverso che spingerebbero i creatori a scenari inediti ma avanza anche delle ipotesi su future produzioni che potrebbero accontentare innanzitutto i fan.