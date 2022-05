Su Disney+ il documentario di Elton John "Goodbye Yellow Brick Road"

Sarà Disney+ a distribuire Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend , il documentario dedicato al celebre artista britannico. Attraverso interviste e filmati inediti, il film racconterà 50 anni di carriera di sir Elton John.

Goodbye Yellow Brick Road, cosa sappiamo

A dirigere il documentario sarà David Furnish, marito di Elton John, che lavorerà insieme a R.J. Cutler, già dietro alla macchina da presa di The World's a Little Blurry, dedicato alla vita e alla carriera di Billie Eilish. In Goodbye Yellow Brick Road verrà raccontata la lunghissima carriera dell'artista 75enne, attraverso filmati inediti dei concerti, diari scritti a mano e immagini attuali del cantautore e della sua famiglia. Il film godrà anche di una uscita nelle sale, seppur limitata, e sarà disponibile per lo streaming esclusivamente su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il documentario cattura in particolare gli ultimi mesi on the road di Elton John, culminando in quello che sarà sicuramente uno dei più grandi addii musicali nella storia del rock: il 19 e il 20 novembre, infatti, l'artista si esibirà al Dodger Stadium di Los Angeles per l'ultima volta. Lo stesso stadio che fece da cornice all'indimenticabile live del 1975, rimasto nella storia della musica. Il film ripercorre anche i primi cinque anni della carriera di Elton John, tra il 1970 e il 1975, quando pubblicò 10 album iconici, sette dei quali arrivarono al primo posto nelle classifiche di Billboard. "Non sono rimasti superlativi per descrivere Elton John e il suo impatto sulla musica e sulla cultura: è semplicemente senza rivali", ha affermato Bob Chapek, CEO di The Walt Disney Company. “Come una buona storia Disney, la musica di Elton ha sia un fascino universale che ha la capacità di connettersi con il pubblico a un livello profondamente personale. Fa parte della famiglia Disney dal 1994, quando ha contribuito a rendere Il Re Leone un classico, e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui a questo nuovo documentario".