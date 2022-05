Elemental: il nuovo film Disney Pixar uscirà a giugno 2023

Il 15 giugno 2022 sbarcherà nelle sale italiane Lightyear – La vera storia di Buzz, ultimo film della Pixar che, però, ha già rivelato la data di uscita della successiva pellicola Elemental. Il film sarà distribuito negli USA il 16 giugno 2023 Condividi

Nemmeno il tempo di vedere nelle sale italiane Lightyear – La vera storia di Buzz, spin-off della saga di Toy Story incentrata sulla vita del ranger spaziale, in uscita il prossimo 15 giugno, che la Disney Pixar ha già annunciato un nuovo progetto. La pellicola in questione si chiama Elemental (da stabilire se manterrà tale titolo anche in Italia), con l’azienda che ha reso noto su Instagram la data di uscita negli Stati Uniti d’America di questo nuovo film, cioè il 16 giugno 2023. La Disney Pixar, però, non ha precisato se Elemental sarà distribuito al cinema oppure direttamente sulla piattaforma Disney +.

La trama di Elemental approfondimento Lightyear – La vera storia di Buzz, il nuovo trailer del film Come si può desumere dal titolo, al centro della vicenda ci saranno i quattro elementi principali del nostro pianeta che sono fuoco, terra, aria e acqua. Il protagonista è Wade, formato da acqua, accompagnato dalla sua fiamma, in tutti i sensi, Ember composta proprio interamente dal fuoco. I due si possono osservare in una concept art che la Disney Pixar ha pubblicato lunedì 16 maggio attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, dove vediamo Wade camminare sorridente e indicare qualcosa verso il cielo, all’opposto di Ember che lo guarda un po’ contrariata. Elemental è un film d’animazione la cui tematica principale è quella della mescolanza culturale e sociale. Infatti, verrà mostrato come elementi differenti tra loro come acqua, fuoco, terra e aria cerchino di vivere insieme integrandosi al meglio.

Peter Sohn racconta la nascita di Elemental approfondimento Premi Oscar 2022: Encanto è il miglior film d'animazione Il regista di New York, che abbiamo già conosciuto in Il viaggio di Arlo del 2015, dirigerà anche Elemental avvalendosi della collaborazione di Denise Ream, cui è stata affidata la produzione. Il lungometraggio si ispira all’infanzia di Peter Sohn, trascorsa nei sobborghi di New York, insieme ai suoi genitori coreani che sono emigrati nella “Grande Mela” negli anni ‘70 e hanno portato avanti la famiglia con il loro negozio di alimentari nel Bronx.

New York, infatti, è una delle città che presenta una ricca mescolanza di persone provenienti da tutto il mondo, con culture e lingue diverse che convivono tra loro. Questa sua esperienza, quindi, ha ispirato Peter Sohn a lavorare al progetto Elemental che, ricordiamo, sbarcherà ufficialmente il 16 giugno 2023 negli Stati Uniti d’America. In Italia, invece, ancora non ci sono date certe.