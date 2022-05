Doctor Strange 2, Charlize Theron presenta Clea su Instagram (spoiler)

Cinema

Charlize Theron compie 45 anni, ecco i suoi personaggi memorabili

L'attrice premio Oscar per Monster è nata a Benoni, Sudafrica, il 7 agosto 1975. Nel corso della sua lunghissima carriera ha recitato in tantissime pellicole cult, prestando volto e voce ad alcuni dei caratteri che hanno fatto la storia del cinema. LA FOTOGALLERY

A più riprese considerata la donna più bella del mondo, Charlize ha vinto il Premio Oscar senza mettere in risalto le sue forme e il suo bel viso, ma ingrassando 15kg e sottoponendosi a interminabili ore di trucco per imbruttirsi. In Monster (2003), interpreta Aileen Wuornos, serial killer giustiziata nel 2002 (Foto: NEXO)

Altro personaggio indimenticabile è quello di Josey Aimes, in "North Country - Storia di Josey", film tratto da una storia vera che racconta il caso giudiziario Jenson vs Eveleth Taconite Co. Per questo ruolo ottiene la candidatura come migliore attrice protagonista agli Oscar, Golden Globe, Bafta e Critic's Choice Award (Foto: WARNER BROS)