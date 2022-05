Morto Jack Kehler: recitò ne Il grande Lebowski

La carriera di Jack Kehler

approfondimento

I 15 film più attesi al cinema del 2022. FOTO

Sarebbe riduttivo ridurre la carriera dell’attore di Philadelphia per la sua apparizione ne Il grande Lebowski. Jack Kehler, infatti, esordì nel 1985 all’interno della pellicola L’anno del dragone di Michael Cimino. Da citare anche la parte nel film del 1991 Point Break – Punto di rottura diretto da Kathryn Bigelow. Inoltre, egli ha fatto parte anche della saga di Arma Letale entrando nel cast del quarto capitolo della saga uscito nel 1998, lo stesso anno de Il grande Lebowski. Memorabile la sua interpretazione di Ben in Men in Black II del 2002, mentre la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 con Zeroville di James Franco. Tuttavia, è in fase di produzione la pellicola The Platinum Loop, dov’era tra i protagonisti e apparirà con l’ausilio della tecnologia. Infine, Jack Kehler è stato molto attivo anche per quanto concerne le serie tv, seppur sempre per poche puntate e mai con un ruolo fisso. Sul piccolo schermo, quindi, lo abbiamo anche in E.R. - Medici in prima linea, NCIS – Unità anticrimine, Cold Case – Delitti irrisolti, The Mentalist, NCIS: Los Angeles e L’uomo nell’alto castello, sua ultima apparizione in una serie tv risalente al 2015.