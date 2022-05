Tapirulàn, dal 5 maggio nei cinema il primo film da regista di Claudia Gerini

L’attrice romana veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo incessantemente sul suo tapis roulant, tra angosce quotidiane e fantasmi del passato che improvvisamente tornano a tormentare la sua vita. Condividi

Esordio alla regia per Claudia Gerini approfondimento Claudia Gerini, da “Jessica” a “Donna Maria”: i suoi ruoli più famosi Da attrice versatile e curiosa qual è, con alle spalle più di 30 anni di carriera, Claudia Gerini non poteva sottrasi alla sfida rischiosa della regia. Lo fa brillantemente con il suo nuovo film dal titolo "Tapirulàn" (dal 5 maggio nei cinema) prodotto da Milano Talent Factory in associazione con Attitude e Big Tree Movie Entertainment, in collaborazione con Rai Cinema e Sky Cinema.

La trama del film approfondimento Tapirulàn: trailer del primo film diretto da Claudia Gerini Un'opera prima in cui la stessa Gerini interpreta Emma una originale conseulor che comunica con i suoi molti clienti tramite uno schermo digitale collegato al suo tapis roulant di ultima generazione. Tanti pazienti, i suoi, a cui risponde puntualmente correndo nel suo enorme salone super luminoso da sembrare un acquario: c'è chi deve accettare e farsi accettare, chi ha un disturbo ossessivo compulsivo, chi ha i più tradizionali attacchi di panico, chi ha problemi con la rabbia e chi, infine, scambia il suo sito per una chat erotica. Rispetto a queste sincopate chiamate, Emma ha sempre una risposta, una rassicurazione, tranne quando a chiamare è la sorella minore (Claudia Vismara). Attraverso le molte videochiamate è inevitabile che, piano piano, iniziamo a conoscere anche un po' di Emma, la sua vita, il suo passato, e anche ad intravedere un trauma che sembra averla bloccata per sempre nonostante gli studi di psicologia, bioenergetica è la sua ossessiva passione per la corsa.

Cast e produzione Nel cast del film sono presenti oltre alla stessa Gerini anche Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Clotilde Sabatino, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Anita Kravos, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante. Prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory, in associazione con Claudia Gerini per Attitude e Antonio Baiocco per Big Tree Movie Entertainment, e in associazione con Christian Candela per Identivisuals e Roberto Righi per ML. Mentre soggetto e sceneggiatura portano la firma di Antonio Baiocco e Fabio Morici, con la collaborazione di Claudia Gerini. Produttore creativo del progetto è Fabio Guaglione, story editor è Luca Speranzoni, con la presenza dei Main partner Buddy Bank, di nuovo Identivisuals e Tecnobody, e la collaborazione di Chateau d’Ax.