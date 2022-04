Tapirulàn: trailer del primo film diretto da Claudia Gerini

Claudia Gerini cambia veste ed è pronta a debuttare al cinema come regista nel film Tapirulàn. La pellicola, di cui è stato svelato il trailer, è in uscita nelle sale il prossimo 5 maggio Condividi

Claudia Gerini è pronta a tornare sul grande schermo con un nuovo film e non solo nelle vesti di attrice protagonista. Infatti, l’artista romana debutterà come regista in Tapirulàn, film in uscita in tutte le sale italiane a partire da giovedì 5 maggio, di cui ora è disponibile il trailer. “Lavoro impegnativo e stimolante”, uno dei primi commenti dell’artista al termine delle riprese.

Trama e cast di Tapirulàn approfondimento Claudia Gerini: le foto più belle La pellicola è di genere drammatico e ruota attorno alle vicende di Emma, interpretata da Claudia Gerini, che svolge un lavoro del tutto particolare. Infatti, ella effettua delle consulenze online psicologiche mentre corre sul tapis roulant (da qui il nome del film Tapirulàn). La sua vita scorre come sempre, sino alla chiamata della sorella che non sente da 25 anni, che cambierà la sua routine. Nelle scorse ore, è stato pubblicato il trailer ufficiale della pellicola, dalla durata di 1:37 minuti dove vediamo Emma intenta ad ascoltare i pensieri dei suoi clienti, con richieste a volte al limite della dignità umana, sino agli scontri con sua sorella. Il cast è formato da Antonio Ferrante, Niccolò Ferrero, Corrado Fortuna, Lia Grieco, Anita Kravos, Maurizio Lombardi, Marcello Mazzarella, Fabio Morici, Stefano Pesce, Clotilde Sabatino, Daniela Virgili e Claudia Vismara. La pellicola è stata realizzata in collaborazione con la Milano Talent Factory. Soggetto e sceneggiatura sono a cura di Antonio Baiocco e Fabio Morici, con Fabio Guaglione come produttore creativo e Luca Speranzoni come story editor. Prima di uscire ufficialmente al cinema giovedì 5 maggio, il lungometraggio sarà presentato in anteprima dalla stessa Claudia Gerini nei seguenti luoghi: 26 aprile – Cinema Adriano, Roma

27 aprile – Cinema Portico, Firenze

28 aprile – Cinema Anteo, Milano

29 aprile – Montecarlo Film Festival (fuori concorso), Montecarlo

30 aprile – Cinema Giometti Cinepalace, Riccione

La lunga carriera di Claudia Gerini approfondimento Tiromancino, il testo di Domenica: nel video Verdone e Claudia Gerini La regia era probabilmente l’ultimo tassello che mancava nella carriera artistica dell’attrice. Infatti, Claudia Gerini ha recitato sul grande schermo, sul piccolo schermo, a teatro, ha partecipato ad alcuni videoclip musicali e ha anche svolto il ruolo di doppiatrice in Sinbad – La leggenda dei sette mari del 2003 e in Toy Story 3 – La grande fuga del 2010. Il suo debutto al cinema risale al 1987 con Roba da ricchi diretto da Bruno Corbucci. Sale alla ribalta, però, grazie al sodalizio con Carlo Verdone, che la volle come interprete della sua “coatta” moglie Jessica in Viaggi di nozze del 1995. Un successo che spinse l’artista romano a richiamarla immediatamente sul set di Sono pazzo di Iris Blond del 1996. I due riprenderanno poi a lavorare insieme in Grande, Grosso e... Verdone, una sorta di rifacimento in chiave moderna di Bianco, Rosso e Verdone con alcuni elementi di Viaggi di nozze, con Claudia Gerini ancora nel ruolo di moglie del “coatto” Verdone. Dal 2005 al 2016 ha avuto una relazione con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino ma anche regista. Questi, infatti, ha diretto l’allora compagna nel film Nero bifamiliare del 2007, che ha vinto il Premio Gianni Di Venanzo per la miglior fotografia.