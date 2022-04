Will Smith, Netflix cancella Bright 2, ma non c’entra lo schiaffo

Il film fantasy con l’attore Premio Oscar per protagonista non avrà un suo seguito Condividi

Non sembra essere un buon momento per Will Smith che, nonostante il Premio Oscar per Una famiglia vincente, è stato assalito dalle polemiche per colpa dell’ormai noto schiaffo dato a Chris Rock, a causa di una battuta infelice sulle calvizie della moglie, l’attrice Jada Pinkett Smith. Dopo essere stato escluso per dieci anni dalla cerimonia degli Oscar, infatti, Will Smith è oggi al centro di un’altra notizia: il sequel di Bright, uscito nel 2017, è stato cancellato da Netflix. La nota piattaforma di streaming avrebbe preso questa decisione in maniera definitiva, ma la decisione, secondo il tweet del giornalista Lucas Shaw, non avrebbe nulla a che vedere con lo schiaffo dato a Chris Rock.

Perché Bright 2 non si farà? approfondimento Jada Pinkett Smith sullo schiaffo di Will: "Stiamo provando a guarire" Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, per cui non sappiamo le vere motivazioni che hanno spinto il colosso dello streaming a cambiare i suoi piani. La produzione di Bright 2 era già partita con il piede sbagliato: lo sceneggiatore del primo film, Mark Landis, dopo essere stato accusato di molestie sessuali più volte, era già stato escluso dalla stesura del secondo capitolo di quella che sarebbe dovuta essere una saga. Al suo posto era arrivato Evan Spiliotopoulos, già sceneggiatore del live-action La bella e la bestia firmato Disney. Un cambiamento era stato fatto anche dal punto di vista della regia: nel maggio del 2020, infatti, al posto di David Ayer, era arrivato Louis Leterrier.