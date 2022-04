The Lost City, Valeria Marini e Matteo Diamante avventurieri per caso

Un libro misterioso, una coppia esplosiva e un tesoro perduto. Sono questi gli ingredienti di un’avventura davvero stellare in compagnia di Valeria Marini e Matteo Diamante. Si sono messi in tiro, come solo loro sanno fare e, lontani da set e location cittadine, si sono lanciati in una vera e propria caccia al tesoro tra natura incontaminata, pareti rocciose, grotte e cascate paradisiache. Il tutto guidati dal libro “The Lost City of D” che conteneva tutti gli indizi per arrivare alla destinazione finale. Il risultato? Una giungla di risate! L’influencer Matteo Diamante e la diva per eccellenza Valeria Marini sono i protagonisti di un ironico video pensato per far rivivere agli spettatori le dinamiche di uno dei film più divertenti dell’anno: The Lost City, la commedia campione di incassi in America con Sandra Bullock e Channing Tatum in uscita in tutti i cinema italiani a partire dal 21 aprile.