The Lost City, cosa sappiamo

approfondimento

Lost City Of D, concluse le riprese del film con Sandra Bullock

Nel film, Sandra Bullock interpreta Loretta Sage, una scrittrice di romanzi rosa solitaria che rimane bloccata in un tour, organizzato per promuovere i suoi libri, con Alan (Channing Tatum), uno dei modelli da copertina dei suoi volumi. Loretta viene rapita dall’eccentrico miliardario Fairfax (Daniel Radcliffe) per il tesoro della sua ultima storia. Lanciati in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia dovrà collaborare per sopravvivere e trovare il tesoro prima che vada perso per sempre. Nelle foto pubblicate da Entertainment Weekly appare anche un cameo di Brad Pitt. Nel cast di The Lost City, diretto dai fratelli Adam e Aaron Nee, anche Da’Vine Joy Randolph, Patti Harrison, Oscar Nunez e Bowen Yang. Sandra Bullock produce The Lost City attraverso la Fortis Films, con Liza Chasin e il regista di Come ammazzare il capo… e vivere felici, Seth Gordon.