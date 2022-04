It’s All Coming Back to Me: la data d'uscita del film su Celine Dion

Celine Dion è probabilmente la cantante canadese più famosa al mondo. Appena si sente parlare di lei, il primo pensiero non può non andare a My hearth will go on, colonna sonora del kolossal Titanic di James Cameron del 1997, che ha portato a casa la bellezza di 11 premi Oscar, tra cui quello per la migliore canzone. Onestamente, bisogna anche dire che sarebbe sbagliato ridurre la carriera di Celine Dion solamente per aver interpretato la colonna sonora di Titanic. La cantante, infatti, vanta una carriera di quasi 40 anni con interpretazioni in francese e inglese. Per celebrare la sua vita artistica, è in uscita nelle sale un film ispirato proprio a lei.

Trama, cast e data di uscita di It’s All Coming Back to Me

Bisognerà attendere il prossimo anno per assistere nelle sale cinematografiche a It’s All Coming Back to Me, pellicola in uscita il 10 febbraio 2023. Inizialmente, il lungometraggio si sarebbe dovuto intitolare Text for You, mentre in seguito si è scelto di chiamarlo It’s All Coming Back to Me che prende spunto dalla ballata composta da Jim Steinman e interpretata come canzone da Celine Dion nell’album Falling Into You del 1996, uno dei più venduti di sempre per l’artista canadese. Il film, che si ispira all’opera tedesca SMS für Dich di Karoline Herfurth del 2016, vede protagonista una donna che deve riprendersi emotivamente dalla tragedia legata alla morte del fidanzato. Per provare a superare il trauma, decidere di inviare messaggio al vecchio telefonino del compianto compagno, che ora appartiene a un altro uomo. Tra i due si svilupperà un rapporto che andrà oltre il semplice scambio di messaggi. A interpretare la donna sarà Priyanka Chopra Jones, il cui ultimo lavoro cinematografico è Matrix Resurrections al fianco di Keanu Reeves del 2021. Insieme a lei, ci sarà Sam Heughan, l’uomo con cui intratterrà questa sorta di relazione telematica e che abbiamo imparato a conoscere nei panni di Jamie Fraser nella serie tv Outlander. All’interno del film, ci sarà spazio anche per una parte affidata a Celine Dion, che interpreterà sé stessa. La pellicola, diretta da Jim Strouse, vede come produttori Doug Belgrad, Louise Killin, Basil Iwanyk, Sophie Cassidy, Ester Hornstein, Jonathan Furhman ed Erica Lee. Le riprese sono iniziate a metà 2020 e sono terminate all’inizio del 2021.