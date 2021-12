Aline, il trailer del film ispirato alla vita di Céline Dion

La vita eccezionale di una delle artiste più affermate e conosciute al mondo in un biopic non autorizzato che ha conquistato il cuore del pubblico francese

Emozione, talento, fede e musica, naturalmente. “Aline”, film di Valérie Lemercier, sta per fare il suo debutto per il pubblico italiano dopo lo straordinario successo in Francia dove ha registrato un record di incassi pari a un milione di biglietti venduti. La pellicola che ha chiuso l'ultima edizione del Torino Film Festival sarà disponibile in sala a partire dal 20 gennaio, come indicato nel trailer ufficiale.