Jurassic World - Il dominio, il nuovo poster del film

L'attesa per il capitolo conclusivo dello storico franchise è scandita dalla pubblicazione di nuovo materiale che piacerà ai fan vecchi e nuovi. Il film arriverà al cinema in Italia il 2 giugno

Manca ancora un po' di tempo all'uscita di Jurassic World - Il dominio ma i fan non stanno più nella pelle per la fine della iconica saga coi dinosauri che ha accompagnato gli spettatori per quasi trent'anni. Sui profili ufficiali del nuovo e atteso film sono apparsi un nuovo poster e un nuovo video che vanno ad aggiungersi al materiale ufficiale diffuso in anteprima negli ultimi mesi. In entrambi appaiono i protagonisti del prossimo capitolo al cinema ma il video merita senz'altro maggiore attenzione poiché ripercorre la storia del franchise dagli inizi, ossia dal lontano 1993.

Il nuovo poster di Jurassic World - Il dominio approfondimento Jurassic World - Il Dominio, il trailer ufficiale e il poster del film Il profilo delle ossa di dinosauro che era apparso nel poster pubblicato lo scorso febbraio diventa ora un elemento grafico del nuovo poster che vede l'aggiunta di tutti i volti dei protagonisti del prossimo capitolo al cinema. L'uscita per i cinema Usa di Jurassic World - Il dominio è prevista per il prossimo 10 giugno, data anticipata al 2 giugno per le sale italiane. Il film è distribuito da Universal Pictures.

Il nuovo video featurette sull'eredità della saga approfondimento Jurassic World Dominion potrebbe essere il film più lungo della saga Le featurette sono tra i contenuti speciali più graditi dai fan e questo che precede il debutto di Jurassic World - Il dominio emozionerà sicuramente il pubblico, invitato a rivedere le immagini cult dei film precedenti del franchise accompagnate dai commenti degli attori che hanno preso parte a questa straordinaria avventura.

Naturalmente, le impressioni di Laura Dern e di Jeff Goldblum, storici interpreti delle pellicole degli anni Novanta, sono molto diverse da quelle di Chris Pratt e di Bryce Dallas Howard i quali hanno una percezione del fenomeno Jurassic Park anche da spettatori poiché erano piccoli quando il film fece debutto in tutto il mondo. Tutti i membri del cast concordano però sull'impatto della saga sull'immaginario collettivo: Jurassic Park ha segnato un'epoca cambiando i film del suo genere per sempre. Tutti concordano, inoltre, sul fatto che Jurassic World - Il dominio sarà la degna conclusione della storia concepita da Steven Spielberg nel 1993 poiché la trama vedrà l'intreccio delle due storyline dei film della prima trilogia, i titoli fino al 2001, con quella dei film sviluppati dal 2015 in poi. I due universi si incontreranno per dare vita a quella che sarà una sensazionale, spaventosa ed elettrizzante avventura.