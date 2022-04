Un nuovo film di David Lynch debutterà al Festival di Cannes 2022?

Sorpresa in arrivo per i fan di David Lynch? Nel corso del prossimo Festival di Cannes, potrebbe essere presentato un suo nuovo film, girato in gran segreto

David Lynch è una delle figure più importanti del mondo dello spettacolo statunitense. Egli, infatti, non è solo un rinomato regista, attore, produttore o sceneggiatore, ma è anche musicista e pittore, segno della sua versatilità artistica. Per i suoi innumerevoli fan è in arrivo una possibile sorpresa, direttamente dal Festival di Cannes 2022.

David Lynch presenta un nuovo film al Festival di Cannes?

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il regista potrebbe presentare un nuovo film in occasione del rinomato Festival. Una notizia in un certo senso clamorosa perché tale pellicola sarebbe stata girata nell’anonimato più totale, senza che trapelassero foto o protagonisti all’interno del set. Secondo i fan, il film che potrebbe presentare David Lynch altro non è che la versione estesa di Wisteria, miniserie su Netflix e prodotta dallo stesso Lynch, con Laura Dern e Naomi Watts che dovrebbero far parte della pellicola. Per scoprirlo, dunque, non resta che attendere l’inizio del Festival di Cannes 2022, in programma da martedì 17 a sabato 28 maggio.