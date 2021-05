David Lynch dirige Donovan nel video di “I Am the Shaman”

Per il suo settantacinquesimo compleanno, Donovan si è concesso un regalo mica male: ha fatto dirigere il videoclip del suo brano I Am the Shaman da niente po' po' di meno che David Lynch. "Io e David siamo compagni su una strada creativa poco percorsa", ha detto il cantautore britannico circa la collaborazione da chapeau che vede riunite due leggende, una del folk e l'altra dello schermo. I Am the Shaman fa parte di Ritual Groove , l’album uscito nel 2010 prodotto proprio da David Lynch nel suo studio di Los Angeles. Oltre al videoclip, Donovan ha ripubblicato pure la canzone come singolo, disponibile sia in digitale sia in vinile (in una limited edition da 200 copie).

Un videoclip molto "lynchiano"

La fattura del videoclip non lascia alcun dubbio: la firma del mitico regista è lampante, tra surrealismo dei primi piani, astrattismo di molte inquadrature ed elementi naturali che diventano protagonisti, come l'oceano e il cielo.

Più che protagonisti, co-protagonisti semmai, dato che a fare da fulcro dell'intero video è il cantautore.

Tutte le immagini sono in bianco e nero fino al gran finale, quando sorge il sole sull’oceano, in un’alba accecante che illumina tutto.



"È stato tutto improvvisato. Sono andato a trovare David in studio e mi ha proposto di mettermi davanti ai microfoni. Lui era in regia con mia moglie Linda, mi aveva chiesto di portare una canzone abbozzata, neanche lontanamente finita. Volevamo concluderla insieme, ed è successo! Ho composto in maniera estemporanea, i versi venivano fuori naturalmente, nuovi giri di accordi apparivano senza sforzo", ha scritto Donovan sulla sua pagina di Facebook per spiegare ai fan come è nato il brano I am the Shaman, oltre un decennio fa.



Alla fine del videoclip c'è un appello lanciato dal cantautore: una richiesta di donazione per aiutare gli studenti, offrendogli strumenti di meditazione trascendentale (una tecnica meditativa per lo sviluppo di potenzialità umane che viene seguita da Donovan).