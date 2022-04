Oppenheimer, anche Christopher Denham e Josh Zuckerman nel cast

Christopher Denham e Josh Zuckerman nel cast di Oppenheimer

approfondimento

Oppenheimer, prima foto di Cillian Murphy: riprese iniziate

Nonostante i principali dettagli sui personaggi che impersoneranno nel nuovo film di Christopher Nolan non siano ancora stati resi noti, arriva direttamente da Universal Pictures la notizia che anche gli attori Christopher Denham e Josh Zuckerman siano ufficialmente entrati a far parte della squadra di Oppenheimer. Ancora giovanissimi, entrambi hanno solamente 37 anni, i due attori statunitensi sono già volti piuttosto noti del mondo cinematografico e seriale americano così come di quello internazionale. Denham non è solo recentemente apparso nella pellicola candidata agli Oscar 2022, A proposito dei Ricardo (di Aaron Sorkin, con Nicole Kidman e Javier Bardem), ma ha recitato anche in film cult del calibro di Shutter Island e Argo, nonché in serie tv di spicco come Law & Order, Person Of Interest, The Good Wife e la recente Utopia. È atteso inoltre negli episodi del nuovo progetto Apple TV+ Shining Girls dove reciterà al fianco di Elisabeth Moss e nella dark comedy di John Slattery Maggie Moore(s), con Tina Fey e Jon Hamm. Per quanto riguarda Zuckerman, dopo aver recitato in svariati episodi di serie televisive di successo come Dr. House – Medical Division, CSI: Miami, Kyle XY, ma anche Desperate Housewives, 90210 e The Big Bang Theory, è atteso nella miniserie di Paramount+, The Offer, nel ruolo di Pete Bart.