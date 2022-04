Sonic 2, il nuovo spot con Kid Cudi

Il lungometraggio è il sequel di Sonic – Il Film uscito nel 2020 ed è ispirato all’omonimo franchise videoludico di SEGA. Il secondo film è ancora diretto da Jeff Fowler e promette di raddoppiare l’azione, il divertimento e i personaggi. Oltre agli Smeraldi del Caos, infatti, il sequel includerà Tails aka Scheggia, introdotto nella sequenza a metà dei titoli di coda del primo film e il personaggio Knuckles, nemico storico di Sonic poi diventato suo amico. Questi riproporrà la collaborazione vista nei videogiochi con il Dr. Robotnik, alias Dr. Eggman, nuovamente interpretato da Jim Carrey. Ci sarà ancora James Marsden nei panni di Michael “Tom” Wachowski, poliziotto alleato di Sonic e Tina Sumpter come Maddie Wachowski, veterinaria e moglie di Tom. Il cast è completato da Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Ted Barba, Andrew Kyrzyk, Antwan Eilish, Vladimir Raiman, Nicholas Dohy e Leighton Hara . Per quanto concerne la trama, dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Una volta che i due sono partiti, per, ecco piombare il Dr. Robotnik insieme al nuovo partner Knuckles. Entrambi sono alla ricerca di uno smeraldo che abbia il potere di costruire e distruggere civiltà. Il compito di Sonic, aiutato dal suo compagno Tails, sarà quello di evitare che lo smeraldo in questione cada nelle mani sbagliate.

Le dichiarazioni dei protagonisti su Sonic 2

Ben Schwartz, che presta la voce al protagonista Sonic nei film live-action, ha parlato in maniera entusiastica del sequel: “Non posso dirvi nulla, ma devo dire che abbiamo fatto un miliardo di registrazioni. Il film è enorme, è epico. In termini di dimensioni, rispetto al primo, il secondo è un vero film, questo è quello che dirò. Abbiamo Colleen O’Shaughnessy, che era nel videogioco e interpretava Tails. Idris Elba interpreta Knuckles, sono entrambi fantastici e hanno un look fantastico. Jim Carrey è incredibile, abbiamo guest star incredibili. Ci sono anche Natasha Rothwell, che è una potenza di comicità, Adam Polly che ha lavorato con me in precedenza. È tutto incredibilmente divertente”.

Jeff Fowler, regista della pellicola, ha scherzato anche sul fatto che il sequel includerà una grande quantità di easter egg dai videogiochi e citazioni: “Ci sono easter egg di ogni tipo. Uno di questi, ovviamente, era nel trailer ed era il biplano, che è un’immagine iconica di Sonic 2. Mentre stavamo per creare la trama del film, penso che ci siamo tutti eccitati all’idea di inserire quelle fantastiche immagini di cui tutti i fan saranno entusiasti quando le vedranno sul grande schermo. È un grosso problema avere così tanti fantastici easter egg che possiamo incorporare, questo film ne è pieno zeppo. Non potevo nemmeno iniziare a elencarli perché ci sono così tante cose per cui i fan si entusiasmeranno”.